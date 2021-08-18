612基金「收檔」　信託人稱緊隨真普聯結束運作而停運

在前年反對修訂《逃犯條例》期間成立的「612人道支援基金」（基金），不停眾籌以支援反修例被捕示威者。基金信託人今日在Facebook 貼文，指因應真普聯將於短期內結束運作，612基金已制定方案，以達致有秩序地停止運作。

基金在貼文中指出，基金的資金託管及收支服務由「真普選聯盟有限公司」（真普聯）提供。基金信託人接獲真普聯通知，真普聯將會於短期內結束運作，因此基金已制定方案，以達致有秩序地停止運作。

貼文中又指基金現時由真普聯提供的銀行戶口運作正常，亦未有任何資金被凍結，有關停止運作階段的支援服務及籌款目標等安排，而基金信託人今午在Facebook交代詳情。

基金早前公布2021年度報告顯示，截止今年5月31日，基金總收入高達2.36億港元，總支出為2.32億港元，可動用現金結餘約200萬港元，曾為22,938人次直接服務，涉及2,221名反修例案件被告，主要涉及法律開支。

報告又指，目前有1,274宗案件尚待審結，當中70%屬區域法院案件，基金僅需支援「法援分擔費」，而絕大部分個案均已完成申請法援，基金毋須再支援其訟費。但報告特別提到仍有365宗裁判法院案件未結案，預算要繼續承擔巨額法律開支，還強調還押候審同服刑人士的需要持續增長，還呼籲市民繼續捐款。