内地大學升學資助計劃今起接受申請　惠及189所內地院校

教育局自14年起推出內地大學升學資助計劃，合資格學生可獲資助就讀內地大學。教育局今日（19日）宣布再推2021/22學年資助計劃，由今日起至10月18日接受合資格香港學生的新申請，計劃將惠及在189所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生。

合資格的學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，前者只提供予通過入息審查的學生。資助計劃下的資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

資助計劃下的「經入息審查資助」的全額資助為16,800港元，半額資助為港幣8,400港元；「免入息審查資助」的金額為港幣5,600港元。指定內地院校共有189所，包括將於2021╱22學年參與文憑試收生計劃的127所院校。計劃不設名額上限。資助計劃預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程有不同經濟需要的香港學生。教育局將於2022年第一季或之前通知個別申請人其申請結果。