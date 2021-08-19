旅遊業陷冰封　旅巴司機促增津貼紓困

全球新冠肺炎疫情反覆，旅遊業持續冰封，政府早前宣布在防疫抗疫基金撥近3.77億港元，支援旅遊業及跨境客運業，奈何服務本地的旅遊巴車主未有納入計劃，導致不能受惠。有車主坦言已變賣逾半旅巴，現時每月仍要承擔高昂的車位租金、保險等費用，百上加斤，批評政府行事不公。

為幫助業界救亡，政府早前宣布向旅遊巴士司機獲發3,350港元，亦向跨境巴士、出租汽車、渡輪撥出1.03億港元支援。然而，以提供觀光服務為主的旅遊巴士車主卻成「遺孤」。由中小型、獨資車主組成的「無錢供車大聯盟」指，現時全港有1000架該種類的旅遊巴士，當中600架的車主為中小企、個體戶。

吉安旅運有限公司董事總經理黃志偉指，反修例與疫情影響，行業一蹶不振，公司現時8部車亦只能在停車場「曬太陽」。車主文哥表示，現時只能在疫苗中心工作，否則完全是零收入，每月亦要供車位、保險等，開支3萬港元，家中育有兩幼，入不敷支下更需要向朋友借錢，對前景感到無助。

大聯盟召集人李貴平表示，旗下大多數旅遊巴亦屬49座，但「本地遊」的旅遊巴只能坐滿一半人數，而且普遍旅行社亦會將每團限額設為最高30人，變相座位較少的旅遊巴難有競爭力，透露已有50部車被拖走。他指聯盟現時收到超過500個牌主的簽名，要求政府一視同仁，為他們提供補貼，又希望政府在新發展區安排路線，讓他們暫時經營，未來將會要求立法會申訴部跟進事件。