港星旅遊氣泡正式爆破　兩地政府不再進一步討論

旅遊氣泡正式爆破！港府和新加坡政府今日(19日)宣布，考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論。雙方會按照各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。有議員認為屬意料之內，由於不抱期望，所以不甚失望，但強調最首要的通關地點是內地，期望港府能與內地商討更彈性的通關條件，讓冰封多時的業界早日脫離苦況。

港府發言人表示，「航空旅遊氣泡」討論的基礎是兩地均採取相近的疫情防控策略，並以遏止兩地確診個案數目為目標。不過，隨着新加坡現時採取了新的疫情防控策略，逐漸成為「堅強抗疫社會」(COVID-resilient)，原有的討論基礎有所改變。例如，「航空旅遊氣泡」的暫停及重啟安排均取決於無關連本地個案7天移動平均數字，但是在新加坡採取新的疫情防控策略下，其相關數字或難以持續維持在所需的水平。

據新加坡《聯合早報》報道，新加坡交通部長易華仁表示，新港兩地的策略不同，新加坡已逐漸過渡到「與冠病共存」，按照目前的局勢，他們無法啟動或維持航空氣泡計劃。同時，新加坡宣布，由明日(20日)晚上11時59分起，來自香港及澳門的旅客只要入境新加坡時進行檢測，並證明無染疫，就可在當地活動。而曾逗留港澳的短期訪客也可從即日起申請航空通行證，從下周四(26日)起飛往新加坡。據該媒體了解，目前有約2.5萬名新加坡人在香港工作或居住，相信免檢疫有助在港新加坡人回國探親。

港府對新加坡開關表示歡迎，並認為此舉為重啟區內兩個航空樞紐及國際城市之間的跨境往來邁進一步。至於由新加坡前往香港的旅客，則可根據特區政府目前就新加坡所屬B組指明地區所訂定的要求入境。

旅遊業界議員姚思榮認為，旅遊氣泡告吹屬意料之內，坦言「沒有期望，所以不太失望」。他續指，與病毒共存、推行疫苗護照是全球大趨勢，但香港與內地通關的需求最大，因此防疫方針必須與內地看齊，難以倣效新加坡等地的做法。然而，目前的通關條件頗為苛刻，質疑「是否一定要過去14天無任何個案，才算清零？輸入個案是否一定要計算在內？」他期望港府能與內地商討較為彈性的條件，讓旅遊業界的冰封苦況盡快結束。