民調指20%市民計劃離開香港　學者料移民潮未見盡頭

暴疫夾擊引發移民潮，政府統計處日前公布年中人口數字顯示，香港最新人口為739.47萬人，按年下跌8.71萬人，跌幅為1.2%。數據亦指出，由去年中至今年中，有8.92萬名香港居民淨移出。最新民意調查發現，超過一半受訪者對香港未來沒有信心，約2成受訪市民更表示有計劃永久離開香港。有學者認為移民潮未見盡頭，疫情期間部分人未必即刻動身，未來或有上升趨勢，又認為政府不能繼續忽視問題，任由香港人才「有出冇入」。

香港民意研究所在本月16至19日，成功訪問6981人。結果顯示，32%受訪者對香港未來的政治環境有信心，56%受訪者表示沒有信心；37%受訪者對港人未來享有的個人自由有信心，54%受訪者表示沒有信心；39%受訪者對香港的經濟前景有信心，42%表示沒有信心，18%認為一半半。至於對內地的未來政治環境有多大信心，有35%受訪者指有信心49%受訪者表示沒有信心。

當問及現時有沒有計劃永久離開香港，20%受訪者表示有計劃，沒有計劃的受訪者佔71%。另外，機構就促使市民永久離開香港的理由提供選擇，41%受訪者認為個人自由是促使離港的理由，其次分別是政治、生活水準、家人前途，佔13%、12%、11%。

香港伍倫貢學院社會科學院講師黃志偉分析指，部分人因香港政治因素而選擇移民，新的選舉制度或收窄政治參與，出現政治清一色，無論將來施政好與壞都只能是執政當局負上責任，恐怕難以接收民意。他又指今次移民潮未有結束時限，指出現時全球在疫情當中，部分人未必即刻動身，或許要繼續觀察最少半年。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則指，移民潮值得擔心，認為數據未去到最高峰，反指香港政府沒有因素挽留人才，僅繼續「推你走」。「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國亦指出不能忽視離港人士，認為香港人才「有出冇入」，更指出內地精英並不會來港，反而港人移居大灣區，形容「莫非住細啲好啲呀？空氣差啲好啲呀？」。