文雀出沒將軍澳快餐店　警查天眼片段擒6旬男

將軍澳區先後發生盜竊案，警方於本月(17日)接獲一名13歲女童報案，指其在培成路18號一商場快餐店內被盜去一個銀包，內有約1千港元現金、一張八達通及證件。警員接報到場，經翻查閉路電視片段，懷疑店內一名食客與案有關。該名男子年約55至60歲，身高約1.65米，肥身材，蓄短黑髮，案發時身穿淺色短袖恤衫、深色長褲、深色鞋，戴口罩及眼鏡，攜有一個深色斜孭袋及一個深色背包。案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進。

及至昨日(21日)警方接獲另一名市民報案，指其在厚德邨商場一間快餐店內被盜去一個銀包，內有約1千元現金及一張八達通。將軍澳警區特遣隊警員接報到場調查，經翻查閉路電視片段後，鎖定疑犯外形特徵。警員其後於厚德邨德康樓外發現一名男子形迹可疑，外形與疑犯脗合，遂上前截查並拘捕一名(62歲)姓鄺本地男子，涉嫌盜竊，並當場起回約1千港元現金。案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進，該名被捕男子現正被扣留調查。

警方致力打擊「搵快錢」罪案，並強調盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年。市民不要因為一時貪心而以身試法，同時提醒市民應時刻保持警覺，看管好自己的財物，不要讓賊人有機可乘。