涉煽惑非法集結　光復元朗發起人鍾健平事隔2年再被捕

元朗前年7月27日爆發大規模警民衝突，警方當日最少拘捕13人，包括申請「光復元朗」遊行、被警方發出「反對通知書」的鍾健平，涉嫌組織未經批准集結，他及後獲准保釋。據了解，警方經調查後取得新進展，通知他今午(23日)3時到大埔警署預約拘捕，涉嫌煽惑他人參與非法集結。

鍾健平進入大埔警署前表示，他於前年7月被捕後，同年8月拒保候查，直至今早警方到其元朗寓所並持手令入屋，要求他下午到警署接受拘捕，他預料最快明早有關案件提堂。他提到，拒保候查當日曾被南亞裔人士襲擊，但案件仍未查明。

被問到對今次被捕是否擔心，他指：「擔心的話一早走了。」惟他坦言612基金停止運作，故他支付法律費用有困難，倘上庭會「自己代表自己打官司」。他又指，自己自從去年《港區國安法》立法後，已沒有涉獵政治，今次拘捕是否屬秋後算帳，則留待大眾評價。最後，他希望港人平安，在疫情下振作。

逾萬名身穿黑衫的示威者，當日在俗稱元朗大馬路遊行，事件最終演變成激烈衝突，警方施放多枚催淚彈及橡膠子彈清場。至翌日下午，新界北總區重案組人員，以涉嫌組織未經批准集結，拘捕申請「光復元朗」遊行的鍾健平，把他押返何文田及元朗的住所搜查，鍾其後報稱受傷，需送院治理。

警方當時指，鍾明知上訴失敗，在警方發出「反對通知書」下仍出席活動，而根據他當日接受訪問的言論，有合理理由將他拘捕。