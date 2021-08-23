兩男強姦喝醉女網友判囚5及6年　官：視事主為性玩具

地盤工人透過手機遊戲認識18歲少女，彼此傾談數個月後，便一起到尖沙咀酒吧飲酒消遣，他另帶同一名男友人出席。少女喝得酩酊大醉後，疑被他們兩人強姦，法醫事後在她的陰道拭紙發現2名被告的DNA。懷疑涉案的2名男子，早前在高院審訊後，被陪審團裁定共3項強姦罪罪名成立，今（23日）分別被判入獄6年及5年。主審法官張慧玲判刑時批評，兩名被告只顧發洩性慾享受快感，視事主為性玩具，並趁事主爛醉如泥、不能反抗時強姦她，過程中他們均不曾使用避孕套，更屬加刑因素。

2名被告依次為王子健（24歲，地盤工人）及陳之寧（23歲，文員）。他們被控在2019年8月19日，在灣仔海外信託銀行大廈6樓強姦女子X。王另被控同日於灣仔立興大廈百佳酒店再度強姦X。

法官判刑時引述X的報告指，X長時間避免與人接觸，變得怪責自己，很難相信異性，明顯患上創傷創傷後壓力症候群。而臨床心理學家報告稱，首被告對裁決仍感不忿，認為X是主動，報告又稱首被告欠缺同理心，自我中心自我放縱，重犯程度屬中等低端。針對次被告方面，報告指他淡化自己責任，合理化自己行為，重犯機會中等。

法官續指，雖然事發時首被告首次見X，但2人過往已曾在通訊程式通絡，雙方曾談及有關性的字彙，不能排除事發當日2人在酒吧內有身體接觸，令首被告誤以為有機會發生一夜情，決定就2項強姦罪判他入獄6年。至於次被告方面，當日是他第一次接觸X，他根本沒有基礎認為X對他有意思或同意性交，而且是他帶X到他的寫字樓性交，故判被告入獄5年。

事發時18歲的女事主X審訊時供稱，案發前一晚她與2名被告等在尖沙咀酒吧喝酒。酒醉後隱約記得自己被抬上的士，以及後來躺在床上，被人用陰莖插入陰道及口腔。法醫其後在X的陰道拭紙找到2名被告的DNA。陪審團早前商議2日共逾10小時後，以6比1裁定首被告兩項強姦罪成，並一致裁定次被告一項強姦罪成。