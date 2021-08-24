中大盧煜明獲頒生物學科「皇家獎章」　成立200年首華人得主

香港中文大學醫學院副院長(研究)盧煜明獲頒發2021年生物學科「皇家獎章」，是該獎項成立近200年以來首位華人得獎者，以表揚他憑藉血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」方法，以及早診斷唐氏綜合症和多種遺傳病，並為其他類型的液體活檢奠下基石。

盧煜明於1997年加入中大，同年發表孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA。盧及其團隊後來研發了唐氏綜合症的無創檢測方法，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被全球數十個國家廣泛採用，每年數以百萬計孕婦受惠。此外，盧的團隊透過大型平行測序技術及創新的生物信息科技，分析母體血漿中的微量 DNA，成功破解了胎兒的全基因組圖譜，從而可及早預測多種遺傳病。

在器官移植方面，盧煜明證明了移植器官的DNA存在於接受器官者的血漿中。此項發現已成為器官移植後監測排斥反應的新方法。近年，研究團隊成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，能非入侵性地找出癌症基因組中多種類型的改變；最近亦成功地研發出一種能偵測數十種癌症的血液測試。

「皇家獎章」是英國皇家學會最負盛名的獎項之一，創立於1825年。每年有兩枚獎章分別授予在物理和生物學科領域對 「自然知識」的進步做出最重要貢獻的人。