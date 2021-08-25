「智慧海關」藉科技不斷革新　機場空運貨物採智慧清關輪候

香港海關與香港空運貨站有限公司合作研發的「空運貨物清關輪候系統」，首次應用在香港國際機場超級1號貨站預約清關，新系統既可減省海關人手，又可方便貨運物流業界輪候排隊時間，疫情下減少人群聚集，達致多贏。海關指外界反應良好，不排除將來擴展至其餘2個空運貨站應用，體現「智慧海關」以科技提升效率，繼續令香港發揮航運樞紐角色。

香港海關機場科空運貨物課監督劉青龍表示，為實現「智慧海關藍圖」中「智慧邊界管理」，去年4月與香港空運貨站有限公司洽談，研究在超級1號貨站使用「空運貨物清關輪候系統」，並在同年12月開始應用。他指，以往進行入境貨物的清關手續時，貨運代理需親身遞交相關文件予關員，然後在驗貨場外以先到先得方式排隊等候清關，往往發生不少爭拗，關員亦不時要處理這些糾紛。

劉稱，推出新系統後，提貨人只需透過手機應用程式輸入提貨單號碼，便可在線上排隊輪候清關，會顯示即時的排隊狀況和位置，當貨物接近清關時更會收到提示通知，方便提貨人掌握時間外，亦可避免他們聚集，可減低傳播病毒風險。同時，海關亦可根據收集到的數據，適時調配人手，提升清關效率及資源分配。

他續指，有關程式現時約有9,800名用戶，未來會研究在其餘兩個機場空運站使用智能清關輪候的可行性。至於清關手續則沒有改變，海關仍會基於風險管理及情報等進行抽驗貨物，主要是靠X光機檢查，檢查時提貨人亦會在場。

香港空運貨站有限公司經理﹙貨站服務﹚鄧文聰指，與海關用8個月時間研發、編寫及測試有關程式，遇到的難題不大，較困難的反而是要教導提貨人或司機使用有關程式，因部分人的年紀較大，使用時有困難。因此程式推出的初期，要派員在貨站教他們使用，幸好他們「好快上手」，目前近百分百司機都使用這程式提貨。

有等候提貨的司機大讚程式好用，從事貨運業40年的吳先生指，起初要靠職員協助，現已熟習操作，又指程式推出後，可避免大量司機聚集等候，等候提貨期間又可以短暫離開，處理個人事務。另一名司機劉先生亦指，程式透明度高，站內有顯示屏顯示提貨單號碼，毋須再爭拗。