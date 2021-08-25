議員轟鄭若驊不力　斥律政司檢控違法佔中及黑暴案緩慢

有議員批評鄭若驊領導的律政司，對違法佔中及黑暴案件的檢控速度緩慢。

政府提出《2021年法律執業者(修訂)條例草案》，使任職律政人員而並非大律師的人士，具資格獲委任為資深大律師。雖然立法會三讀通過相關條例草案，但有議員直指鄭若驊上任律政司司長後，無論是違法佔領行動(佔中)或前年黑暴案的檢控速度同樣緩慢，促律政人員得到名銜後要交出成績表。

身兼執業律師的議員何君堯指，早年有約1,300人涉及佔中被捕，但只有297宗檢控個案。前律政司司長袁國強當時指，要花很長時間檢視大量證據。但是，何指鄭若驊已上任近4年，除了黑暴案件檢控速度緩慢，當年297宗的佔中案檢控數字亦沒有變動，直言應盡快處理個案，「放就放、告就告」。何促請律政司以公眾利益為依歸，盡快交出成績表。

議員周浩鼎認為大律師公會藉反對修訂而眨低事務律師的地位，批評公會長期「掛羊頭、賣狗肉」、「只搞政治、不搞專業」。議員謝偉銓同樣指摘大律師公會已變成政治團體，但至今不見政府採取任何行動。他指如果公會運作偏離準則，甚至鼓吹違法暴力行為、公然縱容及包庇業界，打壓持不同意見的會員，認為律政司應展示擔當，不要遇難避事，不應把專業自主成為不作為的藉口，亦不代表是「無王管」。

謝提及佔中及前年黑暴事件中，有不少專業人士包括攬炒派資深大律師被定罪，但鮮有聽聞有專業團體執行紀律行動，包括吊銷有關人士的執業牌照。相反，早年有1名建制派大律師「講粗口」，則被大律師公會裁定是令公會聲譽受損，需停牌1個月。另外，謝偉銓指相信政府提出修例，是為律政司挽留人才，政府卻一直不肯承認此原因。

議員謝偉俊由大律師轉為執業律師，他直言港府死板，並無跟隨世界傳統，仍保留大律師及律師的分野。他指「不管黑貓白貓，能捉到老鼠就是好貓」，就如以往大眾均認為「文官」才能擔任政務司司長，但事實證明「武官」同樣可以，相信就連擔任行政長官也可以。

謝又提及涉因司法不公險坐冤獄的馬家健案，指出上訴庭已用較隱晦的字眼，實際是批評律政司的檢控制度存有很大問題。謝促請律政司調查有否人員瞞上欺下、檢視「交咗差、是但有人認罪，收工冚檔案算數」的文化。對於律師會已選出5名親建制派的理事，謝指出是次勉強沒有變天，但認為律政司要收回律師會的監管權。