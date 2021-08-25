立會審議垃圾徵費草案　議員舉《東方日報》頭版轟三無大廈無規管

都市固體廢物徵費拖足16年，立法會今(25日)終二讀辯論《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》，倘若通過將全港落實垃圾徵費，日後市民必需購買指定垃圾袋拋棄垃圾。不少議員批評條例草案不清不楚，擔心市民會誤墮法網；議員鄭泳舜發言期間舉起《東方日報》昨日(24日)頭版，指舊區三無大廈衞生環境令人擔心，兼且不少人將垃圾胡亂拋棄，要求政府跟進。

鄭指舊區大廈未能妥善處理垃圾，不少人「唔乖」將垃圾胡亂拋棄，希望局方在18個準備期間做足工夫，例如派發免費膠袋，希望政府與立法會更好地商討及對環境事務委員會定期匯報。他又指政府過去推動減廢目標，但垃圾拋棄的數量不跌反升，促訂立廢物徵費後做好跟進工作。

議員張宇人直指條例草案行文複雜，業界和市民難以理解，容易誤墮法網，而政府代表在法案委員會會議討論時又帶議員「遊花園」。他批評徵費是環境局一貫刷存在感的手法，但從不關心市民對條例的認知和負擔。他形容環境局只站在道德高地，只求通過條例。

議員郭偉強則批評政府在廢物徵費上進展緩慢，比其他亞洲地區晚了超過20年，香港不能再浪費珍貴的土地資源來作垃圾堆填。他認為環保關乎每個市民的切身利益，因此政府應強調大家要盡公民責任。雖有人提出焚化爐方案，但前提是要確保焚化的廢物屬不可回收。而部門又有無其他方法來處理廢物的出路？本地處理，並非因為有錢就將廢物推去其他人的地方，但就算貼錢都要做，咁即係唔夠決心。

議員葛珮帆關注徵費將如何執行，她指處理非法棄置需要政府跨部門合作，惟政府卻往往「亂哂龍」。她又關注三無大廈缺乏管理，若收費一實施，很大機會會堆滿垃圾，惡化衞生及鼠患問題。她呼籲政府應謹慎行事，不應因為環保方案而衍生衞生問題。議員陳振英亦認為三無大廈將會是落實法例的一個盲點，必需加強人手執法以防非法棄置。在處理廚餘方面，陳認為可以效法其他地區，將廚餘轉化成有機肥料，或開放廚餘處理中心作環保中心，加強公眾教育。

批發及零售界議員邵家輝就對草案沒有太大意見，認為有助減少垃圾量，減慢堆填區爆滿情況，加上廢物徵費可以成為，鼓勵市民將垃圾分類的一項誘因，相信對環保政策有幫助，計劃利多於弊。然而，額外收費會加劇基層市民負擔，認為政府應思考如何協助貧苦市民，而其他政黨亦可以籌集資金，向有需要市民派發垃圾袋。

但有議員表明將反對草案條例，批評政府施行環保政策的理念，只是透過經濟行為來改變市民習慣，以達到環保目的，不滿政府只向小市民開刀，惟未有正視生產者、供應商及零售商的責任。並指實施膠袋徵費十多年來，即使減少了膠袋用量，但同時會衍生出不同的替代品，例如環保購物袋，仍對環境造成污染。