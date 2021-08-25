招募中學生參與科研　60理大學者親身作指導

為培養新一代對科研的興趣，香港理工大學今年5月舉行「青少年研究指導計劃」，招募近百名本地中學及國際學校的中四、中五學生，在逾60位理大學者指導下參與不同研究項目，主題涵蓋康復治療、眼科視光、酒店及旅遊業、工商管理等。其中，有學生團隊研究本港青少年患有乾眼症及肌肉骨骼痛的現象，取得珍貴的研究成果，並獲益匪淺。

來自弘立書院、港大同學會書院、寶血會上智英文書院及新界鄉議局元朗區中學的4位同學，在理大眼科視光學院客席臨床導師陳嘉賢博士等人的指導下，進行「青少年乾眼症現況初探」的研究。理大副校長(學生及國際事務)楊立偉教授表示，參與計劃的學生都相當優秀，能力比得上理大的本科生及碩士生，明年將舉辦第2屆計劃，預計4月至8月期間開展。

他們在導師的帶領下到訪眼科診所，了解視光師工作，學習操作IDRA等分析乾眼症症狀的儀器，再邀請87名同學進行乾眼症分析。結果顯示，有22%的學生未能通過測試，或患有乾眼症。他們亦分析同學的生活習慣，辨別與乾眼症狀的關係，包括服用藥物或補充品、佩戴隱形眼鏡、於冷氣房逗留、咖啡因攝取等。

團隊4位學生都不約而同表示，到訪眼科診所操作儀器的過程最有趣。來自港大同學會書院的Eunice認為，計劃令她明白科研不是想像中死板，也不一定「無路行」，成果甚至有機會貢獻社會，幫助有需要的人。

來自德望中學及拔萃女書院的4位學生在康復治療科學系副教授黃宇樂博士等人的指導下，進行「認識青少年肌肉骨骼痛及其相關風險」的研究。學生研究過相關文獻後，自行擬定題目並在校內發放，收回229個回覆作分析。結果顯示，在200多個回覆中，有近40%學生有頸部肌肉痛的問題，約35%人有肩膀痛、約31%人有頭痛。經過分析，他們發現使用電子設備及運動都與肌肉骨骼痛有關，期望未來有機會研究其致病機制。

來自德望中學的學生Athena表示，參與計劃提升了她對復康治療的興趣，將來也有意投身醫療行業。計劃也令她認識到「研究倫理」的概念，收集問卷時必須讓受訪者簽署授權同意書，可見正式研究與一般校內研究的相異之處。