印尼菲律賓外傭打齊針允下周一來港　檢疫酒店恐供不應求

香港早前因應熔斷機制，禁止菲律賓及印尼航班來港，令一眾等候外傭的家庭大受影響。​港府今日(26日)宣布，已與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，由下周一(30日)起，在印尼或菲律賓完成接種兩劑新冠疫苗的外籍家庭傭工，可從A組指明地區來港工作，並須在位於香港九龍葵涌和宜合道119號的香港荃灣絲麗酒店進行強制檢疫，每晚包括3餐膳食及所有費用，每名外傭居住費用為800港元，酒店設有409間房。

政府續指，由下周一起，在該兩國完成疫苗接種的外傭來港工作，必須持有由當地相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，並在抵港後於上述指定檢疫酒店接受強制檢疫。

所有在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭在登機來港時必須出示文件，包括由印尼或菲律賓當局發出的認可疫苗接種紀錄，任何其他格式的紀錄均不獲接納；由香港入境事務處發出的有效外傭工作簽證；預定起飛時間前72小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應(PCR)核酸檢測陰性(即非確診)結果證明；以及指定檢疫設施預訂房間的確認書，租住期為抵達香港當日起計不少於21晚。