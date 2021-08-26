資審會裁定2人不符資格出任選委　鄭松泰即時失去立會議席

政府今日(26日)公布選舉委員會界別分組選舉的候選名單，有1,496名參選人，獲候選人資格審查委員會裁定資格有效，另有2人被裁定無效，包括議員鄭松泰，他原本屬於當然委員。政務司司長李家超表示，資審會經諮詢國安委後，認為他不符合擁護《基本法》及效忠特區的法定條件，裁定他資格無效，並即時喪失立法會議員的資格，之後會就此刊憲。

李重申，任何人也可以反對政府，但不可侵害國家及香港，又指即使任何人嘗試假扮擁護《基本法》，亦不會被其花言巧語所漂白，強調「騙徒擅長扮演不同角色」。

李續指，不會公開另一位被裁定不符資格的人士，只因鄭松泰是現任議員，牽涉後續影響才公開其身份，但不適宜公開他被裁定不符資格的原因。他又強調，資審會在審查每個個案時均會考慮負面清單所列的行為，判定以往的言行、撰寫的書本、文章、公開發言等有否違反負面清單。

鄭松泰2016年10月曾在立法會會議廳倒插國旗及區旗，被法庭裁定侮辱國旗及區旗罪成，罰款5,000港元。鄭松泰去年參選立法會選舉時，在回覆選舉主任信件時就事件致歉，承諾會改過及繼續擁護《基本法》。