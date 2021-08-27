4港大生涉宣揚恐怖主義　高院維持准1人保釋

香港大學學生會評議會早前通過「哀悼」襲警者的動議，事後4名港大學生被控宣揚恐怖主義罪，案件上周四（19日）提訊時，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉下令其中3名被告還押，但批准餘下一名被告容頌禧保釋。控方隨即申請覆核容頌禧獲准保釋的決定，期間容暫時繼續扣押。高院原訟庭今天（27日）開庭處理律政司之覆核。國安法指定法官杜麗冰在聽罷雙方陳詞後，決定駁回律政司覆核，維持裁判法院准許容保釋之決定。法官表示稍後會以書面形式解釋理由。

法官批准被告容頌禧以現金5萬港元，及其母親及叔父各以5萬人事擔保他外出。期間容不准離港及要交出所有旅遊證件，須遵守宵禁令，及每星期到警署報到4次。保釋期間容不得受訪，不得居住在港大宿舍或參與任何學生會組織，不得發布或轉載危害國家安全的言論，不得接觸外國政府官員、各級議會成員或其他服務於以上人員的人士，不得直接或間接組織任何對抗港府及中國的活動，及不得作出任何危害國家安全的行為。

本案4名被告依次為張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲）。4人同被控一項宣揚恐怖主義罪，指他們於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義。4人也被控一項交替控罪，即煽惑他人有意圖而傷人罪，指他們於同日在香港非法煽惑他人，有意圖地使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。