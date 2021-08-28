東方日報A1：名校10歲女打人　瑪利諾爆欺凌疑密冚

創立於1925年、有近百年歷史的九龍城區名女校瑪利諾修院學校（小學部）爆出校園欺凌事件。有就讀該校的10歲小五女生多番被一名同齡同學欺凌，手段包括拳打及在樓梯上推撞等，女生在家中洗澡時被家長驚覺其背部出現瘀傷而發現事件，向學校投訴後更揭發校方原來一直掌握事件，惟未有即時通知。家長質疑學校圖「冷處理」以冚住欺凌一事，遂向教育局投訴及報警處理，希望各界可正視校園暴力。警方則證實於上月18日以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」罪，拘捕一名10歲女童。

女事主就讀該校的五年級，其母林太向本報表示，女兒在今年4月14日早上約9時在校內，突然被一名同班同學用拳頭攻擊背部，惟校方並沒有立即通知家長，她是在女兒洗澡時驚覺其背部有瘀傷。她又指，翌日與班主任聯絡時，得知當日有4名目擊者見狀，亦有立即通知教師，惟有關教師辯稱「好忙」，故未有即時通知家長。女兒其後隨母親到醫院接受檢查，證實背部脊椎有傷痕。

林太又提到，其女兒患有哮喘，而涉嫌施襲的女生則多次在樓梯推撞和襲擊其女兒，以往亦曾用原子筆插向其他同學眼部，在4月20日她曾與校長及有關教師開會，要求認真處理事件，她提出調班及要施襲者向其女兒當面道歉，惟校方至今仍未實行。林太曾考慮讓女兒轉校，但認為錯不在女兒，故決定站出來向校園暴力說不。

校方回覆本報查詢時未有正面回應事件，僅指任何涉及學生安全的事宜「無論事件屬意外與否」，校方定當即時按照機制的程序處理，包括向有關方面了解情況、搜集資料，並由專責小組嚴肅跟進，如有需要，會加入對相關範疇熟悉的專家參與處理。校方又指，向來秉公嚴肅處事，達到教育目的同時，亦會務求各方得到公平公正對待，並在保障師生個人資料私隱的前提下，與持份者包括監管當局適時跟進及保持溝通。

教育局則回應指，得悉事件後，已即時與校方聯絡並嚴肅跟進，局方會繼續與學校緊密聯絡，密切留意事件發展及提供適切的支援，並會按既定機制處理。該局又重申，一向採取「零容忍」政策對校園內的歧視、欺凌及暴力行為，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為。

警方指九龍城警署於4月17及21日接獲50歲男子報案，指其10歲女兒於4月14日在九龍城一學校被一名年約10歲女童襲擊，導致其背部受傷。九龍城警區刑事調查隊第二隊經調查後，於上月18日以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名10歲女童，該女童已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

林太表示，上月28日獲警方通知，已拘捕疑涉事女學生，她亦提到一直以來，都有人着她「不要把事件搞大」，但她個人認為事件並不是偶然，必須要讓欺凌者知道要承擔後果，否則只會助長欺凌歪風。

議員葛珮帆直言校園欺凌「一單都嫌多」，她認為政府需深入探討為何本港校園欺凌情況嚴重，又要求當局着手改善處理校園欺凌的機制，學校須上報有關個案之餘，亦需懲罰與教導兼施，絕不能讓欺凌者沒有後果。

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