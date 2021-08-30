停課影響幼童自理能力　小學設課訓練新生去廁所上落樓梯

新學年後日起展開，但過去一年多全港中小學及幼稚園均曾長時間停課，有小學發現去年升讀小一的新生自理能力欠佳，有學生在如廁後請求老師打電話讓家長到校幫助其清理，亦有學生落樓梯時「腳震震」，學術表現亦較往年的學生遜色，數學及常識科的平均分少約10分。有小學為此調整「小一銜接及適應課」內容，針對新生的自理能力設計活動，並進行學術評估，協助新生入學後能更快適應環境，老師亦能更準確了解學生水平。

保良局田家炳小學校長陳詠賢指，該校去年開學時已留意到，小一新生受長時間停課影響，其自理能力及學術水平均較往年的新生低，有學生不懂全部26個英文字母，不懂1至20的數字，甚至不會寫自己的中英文姓名。他又指，去年更有約10%至20%新生自理能力較差，有學生不懂穿脫皮帶，害怕落樓梯，不懂揭開廁所板等，甚至有一名新生上廁所時，請求老師致電家長到校為其清理。

陳稱，孩子自理能力低最直接影響的是社交，若其他小朋友看到個人衞生情況較差，無法自理的同學，或會「不肯同佢玩」，對小朋友的精神及心靈或會有負面影響。該校有見今年升讀小一的學生在就讀幼稚園低班(K2)時亦停課半年，故調整了銜接及適應課的內容，安排新生練習上落樓梯，如廁訓練，正確坐姿、執筆等，並會做中，英，數學術水平的評估，讓老師掌握新生各科學術水平。

今年入讀小一的笵奕朗表示，開學前在父母幫助下學習收拾書包，亦很高興能與同一幼稚園的兩名朋友一同升讀同一學校。笵的父母表示，停課期間他們亦擔心兒子學習進度減慢，因此自行設計學習遊戲教導兒子基本知識，由於擔心孩子在停課期間缺乏社交，亦有讓其與同學網上交流。另一小一新生池珮璇則對升讀小學感到開心，其母知道升讀小學後環境轉變會較大，讓其在家中練習自行去廁所，準備學習資料等。

此外，隨着《港區國安法》實施，教育局早前公布《香港國家安全教育課程框架》，要求中小學推行國安教育。陳稱學校已根據指引，檢視相關課程內容，課堂會加入國民教育元素，增加同學認識中國文化，亦會以遊戲及節日等主題作切入點，帶動孩子興趣，以往的「中華文化日」等活動亦會持續。