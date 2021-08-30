東方日報A1：政府放風　堂食憑證通行　娛場無針免問

本港目前有約49.5%人口完成接種新冠疫苗，隨着變種病毒肆虐，不少專家認為本港達致群體免疫已是「空中樓閣」，但港府繼續盲目「谷針」。公務員事務局局長聶德權昨表示，下一個目標是「全民接種」，不排除效法法國推行「健康通行證」，只准完成接種疫苗的市民進入部分處所。翻查現行防疫限制，大部分食肆、戲院及美容院等尚未設「疫苗禁足令」的行業，很可能淪為港府未來「盲谷針」下的開刀目標。業界及學者批評當局的構思令過去一年飽受疫情及防疫措施打擊的處所雪上加霜，形容政府「與民為敵」，將百業「趕上絕路」。

聶德權昨日在電視節目表示，雖然Delta變種病毒削弱疫苗的保護作用，但疫苗依然有助減低感染後出現重症和死亡機會，並防止大規模爆發，因此當局會改以「全民接種」為目標，未來繼續向3大群組「谷針」，分別是20至59歲工作人口、12至19歲學生及70歲以上長者，目前相關群組的接種率分別為70%、56%及不足30%。其中，當局會重點提高長者接種率，包括於商場、屋邨或地區內，舉辦健康講座，及安排醫護為長者即場接種。

聶「死撐」政府一向將道理講清楚，讓市民選擇，並無硬性強迫，未來也會增加市民打針誘因，不排除參考法國設立「健康通行證」，或要求處所施加限制，只有已接種疫苗人士才可進入。不過，他稱政府不會機械式地按接種率考慮放寬防疫措施和通關，會繼續以風險評估方式，調節業界營業安排及與內地商討通關。翻查資料，法國的「健康通行證」要民眾完成接種疫苗、持有48小時內無感染證明或過去半年曾確診並已康復，才可進入餐廳、購物中心、戲院等。

現行防疫法例下的表列處所中，A、B及C類食肆、健身中心、戲院、美容院等，顧客毋須接種疫苗亦可光顧。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎批評，港府若強迫其顧客打針，只會把健身業界趕上絕路。他指，很多市民身體不適合打針，須做運動保健，質疑政府何以剝奪他們強身健體的機會，而且健身業界遭受疫情及移民潮打擊，流失大量顧客，已有大量健身中心結業，絕對經不起再一次打擊，斥政府「與民為敵」。

一直維持以B類食肆營運的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠認為，此政策一旦落實，絕對影響飲食業界生意，尤其是多長者、家庭光顧的傳統食肆。他表示，酒樓已努力配合防疫政策，其酒樓90%員工已完成接種疫苗，若政府賦予食肆權力查核市民的針卡及身份證，他們惟有配合，但相信無論是飲食業界，抑或是顧客，都會無所適從。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，很多國家的接種率和確診數字成正比，反映疫苗難以控制疫情，質疑政府對科學證據視而不見，盲目「谷針」，或是出於政治考慮，把防疫不力的責任推卸給市民。他又指，政府擬要求食肆顧客打針，除了造成業界生意損失，更剝奪市民外出用膳的權利，形容為得不償失，徒增民怨。

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