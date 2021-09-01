疫下新學年維持半天面授課　有學生指時間易分配可自選興趣班

今日(9月1日)是開學日，惟受疫情影響，莘莘學子暫時需維持半天面授課。在何文田創知中學外，一早已有大批學生結伴上學，有學生指非常期待開學，認為已逐漸適應上半日課，亦有學生指半日課下更容易分配時間，例如下午可以參加興趣班。校長黃晶榕表示，該校高中年級學生的新冠疫苗接種率較高，但仍未達7成，相信要到本月中才有機會達到局方要求的全日面授課堂標準。

教育局早前宣布，容許老師及學生在新冠疫苗接種率達7成的學校或年級，恢復全日面授上課。黃晶榕表示，初中約5成學生已接種疫苗，高中則有逾6成，而中六最多，有68%，但仍未達70%，須維持半日面授課。校方會安排已經接種疫苗的學生完成半日課堂後，下午可留校午膳和參加活動包括專題講座、電影欣賞或出外參觀等，相信學生有較多時間留校學習。下午的網課則因人手安排暫停，學校會優先照顧已經接種疫苗的學生，希望鼓勵更多學生打針，盡快恢復正常校園生活。

早上7時許，該校學生魚貫回校，迎接疫情下第二個新學年，入校量體溫及用酒精搓手液已成為習慣。學校一如以往於禮堂舉辦開學禮及升旗禮，但只有中一及中二級可現場參與，期間須隔開坐，其他級別只能在課室觀看直播。中一新生陳同學就讀小六時已接種疫苗，指相信打針能保護自己，但還是較喜歡半日課堂，因為有更多時間休息。

中二的黃同學表示，不是不喜歡半日面授課，但始終半日的時間緊絀，學習成效低，所以渴望全日復課，也希望能上體育課，所以已接種疫苗，「打完針發冷發熱，成隻手麻痹到郁唔到，3日就好番」。中六的勞同學亦已打針，據她所知，同學已於暑假陸續開始打針，期望能早日恢復全日課，學校亦已發通告及於早會呼籲學生打針。公開考試在即，但過去一年多都斷斷續續停課、網課、復課，她表示在家學習容易分心，還是習慣回校讀書。

而在上水鳳溪第一小學外，有家長帶同子女上學，有家長認為小學的12歲學生不多，新措施下相信小學難以獲得放寬，「我諗小學暫時好難全面復課。」有學生指希望新學年認識更多新朋友，又指經過暑假後，今早未能習慣早起，「仲有啲眼瞓，唔想起身。」

該校第一堂是班主任課，講解新學年上學事宜，未能回港上課的學生則安排視像形式參與，中港兩地同步進行。該校的三年級生王同學表示開學日心情不錯，因疫情期間有時甚至毋須上課，對此感到失落，不能與同學見面。他指，以前可以在操場小息，隨意談天說地，有更多活動可以進行，但目前因為疫情很多活動限制。