612基金真普聯收提交物料令名單曝光　揭收蘋果日報130萬元捐款

被批為「黑暴基金」的「612人道支援基金」(612基金)及因應為基金提供資金託管及收支服務的「真普選聯盟有限公司」(真普聯)，被警方國安處追查基金來源及捐款人資料。消息指，吳靄儀、何秀蘭、許寶強、陳日君及何韻詩等，5名612基金信託人及真普聯的公司董事等近10名「黑暴推手」，已收到警方向法庭取的「提交物料令」。據悉，調查期間更揭發612基金多番收受《蘋果日報》多次大額捐款，總數逾130萬港元。

消息人士透露，收到提交物料令的人士，在指定限期內，提供有關組織運作及資金往來等資料，當中包括多次眾籌的詳情、帳戶資金往來詳情、捐款人資料、捐款用途及支援項目細節、受助人資料及一切與組織營運的相關資料。此外，有關命令亦要求提交曾向基金捐款的組織及人士詳情。

據了解，612基金成立初期，多番收受《蘋果》多次大額捐款總數逾130萬港元，現時黎智英及壹傳媒等高層均被控勾結外國勢力，《蘋果》交予基金的捐款相當可疑，或可能屬於「黑錢」、涉及外國資金透過《蘋果》迂迴地交予基金。此外，基金曾收取於美國登記成立的黃色蒲公英基金會」籌得近7萬美元(約54萬港元)捐款。

基金信託人劣迹斑斑，吳靄儀及何秀蘭被控組織和參與前年8月18日維園舉行的未經批准集結，分別被判緩刑及判監14個月，但吳靄儀仍高調主持基金停運及最後籌款記者會。而何韻詩去年7月11日公開支持反對派為立法會選舉提出的初選，初選當日為黃之鋒、岑敖暉、朱凱廸等攬炒派站台。

事實上，基金一直通過真普聯的銀行戶口處理數以億計收支，真普聯戶口交易對象理應為與其相關之業務，而籌集款項作支援抗爭或政治用途，均應被視為違反銀行開戶條件。而警方有權運用《港區國安法》或《有組織及嚴重罪行條例》等賦予的權力，凍結真普聯的銀行戶口資金，或可發信予相關銀行通知懷疑有關戶口涉及洗黑錢的活動，促使銀行配合，考慮終止有關帳戶。