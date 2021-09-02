病人組織指政治環境窒礙海外專科來港　憂最終僅吸納內地醫生

港府以本地醫生嚴重短缺為由，一再放寬引入海外醫生的門檻，容許非香港永久居民的專科醫生免試來港行醫。病人政策連線主席林志釉今早(2日)在電台節目表示，即使再放寬門檻亦未必吸引到具專科資歷的海外醫生來港，因本港政治環境或令部分人卻步，認為有機會吸引到較多內地醫生來港，惟國內與本港的專科資歷認證標準不同，擔心行醫質素未必達標，本港需嚴格把關。

林志釉歡迎新機制可吸引有質素的專科醫生來港，但他認為即使放寬門檻亦未必吸引到海外醫生來港執業，因對方在當地本已具備專科資歷，無誘因來港在公立醫院捱5年，加上本港政治環境關係，他們未必會選擇來港行醫。他指早前已豁免有限度註冊海外醫生的實習期，當時亦未見申請人數有大幅上升。

他又指，並非刻意批評內地醫生，但醫生質素有高低之分，加上國內的專科認證制度與本港不一，認為香港醫學專科學院需嚴格把關，直指病人求醫不是一味想輪候時間縮短，而是醫生要具備質素。他又擔心海外醫生因語言問題影響問診或進行檢查。對於新條例容許海外醫科畢業生未實習便能直接回港考執業試，他指不少本地醫科生均憂慮實習機會因而減少，認為醫科培訓應以本地醫科生優先。