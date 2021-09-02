為保本地旅遊競爭力　業界促規管加熱煙代替全面禁止

立法會正審議《2019年吸煙(公共衞生)(修訂)條例草案》，以禁止進口、售賣、分發及宣傳另類吸煙產品包括電子煙和加熱煙，有議員提出修正案要求以規管加熱煙代替全面禁止。旅遊業從業員關注規管加熱煙連線今(2日)成立，擔心若全面禁止加熱煙將影響本港的旅遊業競爭力，希望政府以規管傳統煙草的方法規管加熱煙。

連線召集人、香港旅行社東主協會理事陳世棠指旅遊業界對修例非常關注，現時約有數十間旅行社加入連線。他指由於香港的旅客主要來自內地，而不少內地人亦轉為食用加熱煙，加上現時疫情逐漸穩定，通關恢復旅遊可期，擔心全面禁止加熱煙將令旅客對來港旅行卻步，嚴重影響本港旅遊形象，他更預計若全面禁食加熱煙通過，將可能失去三分之一的遊客。

陳續指，坊間經常誤解加熱煙與電子煙是同一類產品，但其實加熱煙與傳統香煙更相似，但不會產生煙霧和異味，亦不用使用明火，可謂更安全又減少對非煙民的影響；相反電子煙採用精油，成分難以規管。他又指不少國際城市亦採用規管加熱煙的方法不是全面禁止，形容港府若全面禁止將與國際趨勢背道而馳。

他表示，將會去信行政長官和議員，希望反映業界的聲音，又不排除會有一系列行動如請願，但強調會以合法途徑爭取。