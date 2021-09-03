虐畜禁不絕6年達335宗　律政司難辭其咎　港大促加入量刑指引

近年虐待動物事件頻生，有意見指律政司連番放生涉虐待動物兇徒，令大眾誤以為傷害動物毋須負上刑責，港大法律學院與愛護動物協會今日(3日)發表本港涉虐待動物案件的調查報告，提出多項立法建議，指過去6年香港共紀錄335宗涉嫌殘酷對待動物的案件，尤以1宗近百狗隻被置放在所謂「救援收容所」中，導致同類相食的案件最為轟動。愛協及港大法律學院表示，需要於香港法例中引入「謹慎責任(care of duty)」，方有效防止更多虐待動物案件。

去年深井豪景花園出現虐畜兇徒，近30隻動物被發現從高處墮下，18隻動物因而身亡，律政司最終宣布不提控虐待動物的疑兇，令全城鬧爆，批評律政司有心放生。香港大學法律學院副教授韋凱雯今稱，現行法例需要修訂至更適用於不同類型的虐待動物案件，並加入量刑指引，早前高等法院錯指香港難以加入量刑指引，惟韋認為虐待動物案件有共通處，立法需要補充，同時應引入對動物的謹慎責任以完善現行反虐待的法例。

研究指由2013年1月至2019年12月期間，共紀錄335宗涉嫌殘酷對待動物的案件，當中主要分為6大種類虐待類型，包括主動式虐待、被動式疏忽、商業剝削、囤積、毒害及補捉。大部分案件的受害動物均認識施虐者，涉及創傷性身體傷害的案件中，有38%是動物主人或負責人直接對動物造成傷害；在涉及疏忽照顧案件中，近33%的案件動物被發現時已死亡。

有關2宗虐待動物的大型動物收容所案件，分別發生於2014及2019年，2間所謂收容所分別收容了95隻狗及102隻狗、44隻貓，後被揭發有20隻狗及28隻狗、8隻貓死亡。其中一間收容所更營運10年之久，兩間收容所均由義工協助運作及收取大量公眾捐款。其中於2014年發生在村屋收容大量動物的案件，最後被爆出狗隻同類相食，駭人聽聞。

愛協調查主任秦美怡表示，無能力照顧動物的個案應盡早介入，以免動物承受危機及痛苦，她建議如沒有足夠能力照顧大量動物，理應自願放棄動物至合適機構或團體。秦又解釋因無法照顧而自願放棄動物至合適機構並非棄養，而是對動物負責任的做法。

有見及此，東方報業集團深入探討流浪貓狗問題，為政府獻上藍圖，倡議政府定下時間表，於港、九、新界覓地興建「貓狗善終園」，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬。園內提供動物寄養服務，經嚴謹審批，有需要人士可領養動物，而領養後亦須負責任，一旦蓄意遺棄動物，將要接受重罰，甚至可考慮刑事起訴。