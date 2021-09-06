懲教署辦粵劇體驗課　加強在囚人士認識中國文化

近年懲教署在管理及更生範疇不斷推陳出新，進行變革。為加強青少年在囚人士對中國歷史及文化的認識、對國民身份的認同，署方自去年中旬起在壁屋懲教所推行「一切從歷史出發」多元化教育活動，其中於上周三(1日)更作出新嘗試，與八和粵劇學院合作推出粵劇體驗課；而相關教育活動計劃會推展至其他青少年懲教院所。

懲教署就「一切從歷史出發」多元化教育活動，先後舉辦了歷史專題講座、虛擬實境歷史教學、歷史題材的電競活動及歷史文化工作坊等，有動有靜，引發青少年的學習興趣。署方於上周更推出一個嶄新概念的中國文化推廣活動「粵劇體驗課」，希望讓青少年在囚人士近距離接觸及親身體驗粵劇這個中國國粹，學懂尊重、欣賞甚至傳承中國文化。

是次署方與八和粵劇學院合作舉辦活動，表演折子戲「鐵馬銀婚」及「帝女花之香夭」，導師除向學員講授粵劇「唱、做、唸、打」的基本知識外，還即場讓學員參與學習耍纓槍、揚馬鞭及舞水袖等技巧。活動有14名學員參加，過程中，他們都非常專注，尤其是在互動環節，全程投入參與學習各項粵劇的技巧。

活動後，學員反映對中國文化的認識都有所增加。其中一名學員中為一名非華裔人士，他在導師帶領合唱時，也自然地跟着節奏低聲吟唱，有板有眼，他表示，對中國歷史及粵劇文化認識不深，但今次活動確實引起他對中國文化的興趣。署方計劃將有關教育活動逐步推展至其他青少年懲教院所，並會持續探討多元化教學模式，加深青少年在囚人士對中國歷史及文化的認識。