菲國抵港航班中招者眾　恐觸發熔斷機制　何栢良斥非放寛良機

​港府早前與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，自上月底，在印尼或菲律賓完成接種兩劑新冠疫苗的外籍家庭傭工，可從該地區來港工作。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(6日)在電台節目表示，惟菲律賓近日疫情相當嚴重，甚至處於疫情以來頂峰，認為現階段並非恢復輸入菲國外傭的好時機。

何預料，每班從菲國抵港航班，或有零星數名菲傭確診，相信短時間內會觸發熔斷機制，提醒市民要有心理準備，曾在當地逗留的人士，兩周內不准入境本港。另一邊廂，印尼的疫情近日明顯回落，何認為印傭若按部就班及有秩序地來港，風險相對較低。

港府近日又放風即將放寬「來港易」計劃門檻擴展至廣東省以外地區，何認為本港近月的扣減「復陽」，即再度感染個案，已基本「清零」，亦無個案從香港前往內地後確診。他認為有條件與內地商討實施「來港易」計劃，相信有利市民慢慢恢復正常生活。

至於Mu變種病毒的個案，何指出，截至昨日(6日)，全球有超過5,000宗新冠病毒個案經基因圖譜分析後，界定為帶Mu變種病毒，當中約900宗是哥倫比亞個案、約2,200宗是美國個案，因此本港有來自這兩個國家的入境人士帶Mu變種病毒並不奇怪。何栢良又稱，近期歐洲部分國家，Mu變種病毒個案都呈輕微上升趨勢，如果病毒在歐美進一步流行，輸入本港的相關個案有機會陸續有來。