長者及學生打針即日籌反應冷淡　政府周四起擴至5個特定群組

社區疫苗接種中心的「即日籌」安排再擴展至特定群組，公務員事務局今日(7日)公布，本周四(9日)起，21間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向以下5個特定群組人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員，校巴司機及保姆；餐飲業務和酒吧或酒館員工；及建造業工地人員。

當局表示，「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。領取「即日籌」的人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，並申報所屬特定群組，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本和申報委託人所屬的特定群組作登記。

「即日籌」安排7月29日起實施，早前已擴展至60歲或以上長者及12歲或以上學生，但反應未見踴躍。21間社區疫苗接種中心每日合共可派發約4,100個「即日籌」，由於場地限制，設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌，而位於東涌社區會堂的社區疫苗接種中心每日派發100個籌。此外，香港中央圖書館社區疫苗接種中心將在10月1日搬遷往渣華道體育館，並改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民接種第2劑由內地研發的科興疫苗。