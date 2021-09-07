簽署「留白」同意書允許安老院使用約束衣　5私家醫生認失德

醫務委員會今日(7日)展開紀律聆訊，就社會福利署控告6名私家醫生，於2016年期間在未經評估或未確定資料已妥善填好，便簽署同意書讓安老院舍為病人使用約束物品，不少同意書上未有病人姓名，便已獲醫生簽署、蓋章。涉案6名私家醫生有5人認罪，惟1名醫生稱自己一個月才到老人院到診2次，認為該處護士有足夠經驗評估病人是否需要約束物品。相關聆訊繼續進行。

案情指，6名私家醫生包括何廣志、梁鑫暉、勞振威、麥德華、吳美仙、蘇祥輝，於2016年間在未有為病人檢查、未有確認資料已填好，便分別簽署1至5份使用約束物品同意書，其中有同意書是完全「空白」，未有病人姓名與病歷，僅得醫生的簽署與蓋章，其後社署人員巡查期間被揭發，並於2017年向醫委會報告，疑有醫生未有遵守專業操守，醫委會控告6人專業失德。

6人分別在不同院舍擔任駐診醫生、替代醫生，涉事的護老院包括大埔劍橋護老院、港泰護老中心等。控方代表指，約束物品應是在別無他法的情況下，才作出的最後使用方法，以免病人受傷。《香港註冊醫生專業守則》第26章，就失實或誤導的證明書及類似文件清晰列明，醫生發出的報告及證明書必須具備毋庸置疑的真確性，發出該類文件時亦務須小心，不能加入未經核實的內容。另外，醫生如以專業身份發出載有失實、誤導或其他不當的證明書或類似文件，將會面對紀律處分。醫務委員會亦嚴禁醫生在空白的證明書上簽署。

6名涉事醫生中，除勞振威以外全部認罪，勞振威答辯時指，自己在過去10年執業期間從未獲發醫生專業守則，自己亦有在簽署時考慮病人的最大權益，他舉例指不少病人送往老人院時，因有環境轉變而出現神志不清，容易跌倒。自己一個月只能到診2次，認為簽署同意書可授權護士作洽當安排。控方指，同意書上未有任何病人的資料，不認同醫生辯解。