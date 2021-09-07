大灣區航空首架航機今日抵港　藍白配色獨具一格

疫情重挫全球航空業，但由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空「勇者無懼」，在「疫市」中起飛，首架航機更於今日（7日）抵港。該架飛機為型號為波音737-800，採用藍白配色機身，配合今天的藍天白雲更顯別致。早前有消息指大灣區航空籌備進度理想，啟航蓄勢待發，相信未來可為本港航空界帶來一番新氣象。

大灣區航空首架航機今日劃破本港晴空，降落在香港國際機場，根據讀者提供的片段顯示，該航機體積龐大，能容納多人乘搭，而降落時亦十分平穩。航機採用簡潔設計，機身以白色作底色，並印有深藍色的「大灣區」及「GREATER BAY AIRLINES」字樣，兩旁機翼及機尾則配以令人感到舒服的天藍色，機尾同時以白色印上大灣區航空的英文縮寫「GBA」，剛好配合上今天的藍天白雲，呈現出獨具一格的氣質，可令乘客甫上機便猶如置身天空之中。

翻查資料，該款機型為波音737-800，最高載客量達189人；若同時設有經濟及商務艙，則可運載162名乘客。大灣區航空早前申辦104條航線，啟航地點是香港國際機場，當中48個屬於中國內地航點，包括上海及北京等熱門航點；其餘則涉及台灣、日本、南韓及東南亞等航點。第4季計劃先開始營運新加坡、曼谷及布吉(普吉島)航線，未來會有日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等多個城市，有關已申請的航線將於明年及後營運，並計劃在2026年擴張機隊至超過30架飛機。