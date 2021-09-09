Dr.東：理大研發　長者玩VR遊戲改善認知衰弱

「認知衰弱」意指認知及身體活動能力衰退的情況，患者的記憶力、集中力、方向感、步速、肌力明顯變差，長遠易患認知障礙症或發生意外。本港長者的發病率接近30%，及早介入及預防性治療因此相當重要。香港理工大學一支跨學科團隊，去年獲創科生活基金撥款約290萬元，研發「虛擬實境運動認知訓練」系統，以改善長者認知衰弱的情況。長者須使用VR眼鏡及遙控手掣，以「過關」形式完成煮食、購物、報失等遊戲任務，同時腳踏單車機，鍛煉腿部肌肉。

團隊早前到博愛醫院轄下的長者服務中心，招募17位年滿60歲、蒙特利爾認知評估分數介乎20至25的本地認知衰弱長者參與先導計劃。訓練為期8周，每周2次，每次30分鐘。結果顯示，參加者的記憶、反應、專注力等認知能力皆有改善，大部分都沒有出現暈眩。參與計劃的胡女士今年68歲，踏入六旬後記性明顯轉差，丈夫去年離世，使她情緒更低落。在友人的邀請下，她開始到社區中心參與活動，其中VR遊戲深得她喜愛，「越玩越精神、起勁」，胡女士心境開朗、記性好轉之餘，也改善了雙腿易麻痹的問題。

領導團隊的護理學院助理教授關耀祖表示，團隊作出了很多調整，例如放慢畫面變換速度、調低像真度、限制移動方向等，以減低暈眩感。他們期望，遊戲能鼓勵退化程度較輕、有自理能力的長者定期參與社區活動，減低患認知障礙症的風險，達到預防勝於治療的作用。他們期望於3年研究期內，積累近650宗個案，並加入上肢訓練、多人模式等元素，進一步檢視成效。