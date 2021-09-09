即日籌擴至5個特定群組　首日反應冷淡僅數人排隊打針

新冠疫苗接種計劃推行半年依然進展緩慢，皆因新冠疫苗的各種副作用令人卻步，而由今日(9日)起，「即日籌」接種安排擴展至包括建造業工地人員等5個特定群組，企圖繼續「谷針」。東網記者今早到佐敦官涌體育館視察，僅得數人排隊領取即日籌，反應冷淡，有市民指不懂上網預約，知悉有即日籌始前往打針。

新增可領即日籌的5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員，校巴司機及保母；餐飲業務和酒吧或酒館員工；及建造業工地人員。

今年60歲的周太是退休人士，認為即日籌有其便利性，若要上網預約則要特地預留時間，較為不便。另一任職的士司機的梁先生認為，政府應一早推出即日籌安排，因大多長者都不懂上網預約，有關安排若一早推出，相信願意打針的人會更多。至於將軍澳體育館的接種中心亦只有數人排隊領籌，有建築工人本擔心年紀太大不適合打針，但因政府強制自費檢測，惟有接種疫苗。他指網上預約期經常爆滿，即日籌可方便他們。

即日籌安排7月29日起實施，早前已擴展至60歲或以上長者及12歲或以上學生，但反應未見踴躍，政府今日起再將安排擴至5個特定群組。21間社區疫苗接種中心每日合共可派發約4,100個即日籌，由於場地限制，設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌，而位於東涌社區會堂的社區疫苗接種中心每日派發100個籌。