大學研發軟體機械人系統　有助頭頸癌微創手術

香港中文大學和香港大學聯合研究團隊成功研發「軟體機械人系統」，為首個在術中利用實時磁力共振導航，連續操控激光投射以進行腫瘤消融術的機械人系統。系統通過多項測試，包括體外組織消融測試，證明系統能夠透過磁力共振測溫，監測進行消融期間的熱力擴散，以準確控制消融範圍，並有助在治療頭頸癌的微創手術過程中，更精準地在口腔釋放激光消融頭頸癌腫瘤。

目前頭頸癌可利用激光消融術治療，惟病人必須保持極端姿勢定位，包括捲起舌頭及張開嘴巴等，才能讓腫瘤暴露在激光之下，故目前激光消融系統難以應用在上述部位的腫瘤。

透過可配合磁力共振應用的「軟體機械人系統」，系統可以配合激光光纖，進行內窺鏡介入，並透過為患者度身訂造的口腔固定器，將能量集中在病變位置，為腫瘤進行消融治療。

系統結構精巧輕盈，並採用液壓方式驅動，能夠提供5個自由度的活動能力，並內置學習演算控制器，控制機器人進行非線性移動，平均誤差少於200微米。

中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系副教授陳英權說，系統能夠讓消融激光直接射向病變組織，毋須受設計缺乏彈性的激光放射儀器局限，將病人頸項勉強定位。同時，配合術中磁力共振圖像導航，臨床醫生能夠在為病人進行消融術期間，作出更直接和準確的反應，保護病變位置附近結構的功能。

港大工程學院機械工程系副教授郭嘉威則稱，研究團隊正計劃進一步縮小機械人系統的體積，使系統未來可進入更狹窄的部位，例如鼻腔和鼻竇腔。他又說，是次系統研究費用主要來自創新科技署及大學教育資助委員會，一般就研發手術相關的系統需約千萬港元。

頭頸癌一般指口腔，咽喉，鼻咽和鼻腔等頭頸部位的癌症，是全球第七位最常見的癌症，每年導致450,000人死亡。