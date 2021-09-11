政府倡管制即棄膠餐具　學者形容為「管錯餐具禁錯膠」

「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢日前完結，政府提出最快在2025年分階段要求食肆禁用即棄膠餐具，但可使用替代品。浸會大學環境及公共衞生管理理學碩士課程主任鍾姍姍今早(11日)在電台節目形容，計劃是「管錯餐具禁錯膠」，容許使用即棄的替代品，未能解決垃圾圍城問題。只禁止食肆使用膠餐具並不足夠，政策或窒礙傳統塑膠回收再生做行業，鍾認為根本問題在於人類的生活習慣，不應諉過於膠。

鍾質疑，世界上沒有真正環保的即棄餐具，用竹纖維及甘蔗渣製成的一次性廢棄飯盒也需要動用地球資源來運輸和堆填。如果容許使用替代品，根本難以解決香港「垃圾圍城」的問題。此外，如果一次性塑膠餐具還可以很便宜地在零售層面購得，政府禁止食肆經營者使用，既不公平，也有違管制的原意。

同時，在回收基金過去數年的努力下，本土傳統塑膠的回收再造能力已慢慢形成，禁止膠餐具，雖然能夠從源頭減少廢膠，但也限制了傳統塑膠回收再生做行業的發展，將來若果有所謂可降解塑膠的大量出現，傳統塑膠回收再生做行業必定會受到很大的窒礙。傳統塑膠如與可降解塑膠一起循環再造的話，便會大大減低製成品的性能和價值。

鍾續稱，無論是垃圾圍城，還是微塑膠入侵海洋，根本原因在於人類一用即棄和貪方便這兩個根深柢固的壞習性；邪惡的不是塑膠，而是人類的壞習性。諉過於膠，就是不承認責任其實在使用塑膠的人。任何有效的規管，必須要能夠把人類這兩個壞習性徹底改變或令其無發揮的餘地，否則只是自欺欺人。