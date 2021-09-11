國泰霸王硬上弓　曾患癌空姐獲醫生證不宜接種照被炒

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，繼日前解僱一名正餵哺母乳、曾提交醫生證明暫不適宜打針的空姐，再爆出有曾患癌的機組人員，即使提交公司認可診所開出的不宜接種疫苗證明書，仍遭無情解僱。東網正向國泰查詢回應。國泰6月曾通知員工要在8月31日前打針，或交出不適宜打針的醫生證明。

有曾患甲狀腺癌的國泰空姐向傳媒投訴指，到公司指定診所檢查後，獲醫生告知已切除甲狀腺令免疫力減弱，加上血壓、血脂高，簽發不適宜打針的證明書，她7月底提交有關證明書。她表示，7月底收到公司來電，指甲狀腺病不構成不打針原因，血壓血脂均可自控，亦可安排她接受敏感測試，要求交出打針時限。她直言不會再測試，因醫生證明已指她不適宜打針。

直至周三(8日)，她收到公司即時解僱通知，解僱原因是她無「合理原因(Valid Reason)」而不打針。她任職國泰機艙服務員30年，認為「非常不公道」卻投訴無門，而今次解僱亦「對沖」了其退休金，損失了39萬港元，批評國泰「不公平、不近人情」。

另一國泰空組則任職7年，今年6月因心痛入公立醫院，發現凝血指數高出正常水平4倍，獲安排本月24日覆診及做心臟超聲波檢查，她其後向心臟科私家醫生求診後，獲悉心肌有異、心有雜音，2名醫生均因未找到病因，未有開出不適宜打針證明，她7月底向國泰提交心電圖。她未料尚未趕及本月底覆診，周三便因「無合理原因不打針」，遭公司即日解僱。