中秋未到月餅發霉　半島酒店嘉麟樓認衰

中秋佳節將至，當然少不了月餅伴賞月，但有客人近日購買半島酒店嘉麟樓月餅後，發現有發霉的情況，奶黃餡料不止泛黑，甚至傳出酸臭味，但距離盒上的食用期限仍有段時間，引起關注。酒店表示極為關注事件，相信只屬個別問題，願意為客人更換月餅。

一眾驚見月餅發霉的苦主近日在半島酒店的社交網站留言：「未到過期日，外皮正常，咬咗一啖先知衰(裏)面發晒霉！」，實在不能接受。據客人提供的照片可見，盒上的食用期到今年9月16日。

香港半島酒店表示極為關注此事件，非常重視客人的福祉和健康，對產品的品質也有嚴格要求，每盒嘉麟樓月餅均在嚴格監控下生產，並經過嚴謹的檢查才供客人在酒店換領。

酒店指出，由於嘉麟樓的月餅都是採用新鮮材料製造，食用及保存期有限，即使在中秋節來臨之前，也必須以嚴謹的方式保存。因此，所有盒上也列明月餅必須冷藏於雪櫃內，以確保月餅保存在最佳狀態，並相信這次事件只屬於個別問題。如果任何產品未能達到質量要求，酒店將願意為客人更換月餅。同時將時刻保持警覺，繼續遵守最嚴格的衞生標準，堅守最高標準的產品和服務水平。