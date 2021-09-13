地署疑包庇相思灣村村霸　東方第三度去信申訴署促徹查

西貢相思灣村土地亂象多，「執手尾」卻要市民埋單！東方傳媒機構（下稱「東方」）去年獨家踢爆該村內違建道路及僭建碼頭問題，事件被踢爆後，政府部門始跟進，還原及清拆費用均是公帑支付。東方多番追問要求查出罪魁禍首並提出檢控，地政總署拖延近11個月後，近日才以證據不足為由不作檢控。學者質疑部門存在包庇，淪不法分子的保護傘；議員亦促請當局應給予合理解釋。東方今(13日)為此第三度去信申訴專員公署投訴，並提出7大問題，質疑有人貪污舞弊，部門涉行政失當。

去年10月底，東方揭發有人在相思灣村興建一條石屎路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並鋪上黃泥「裝假狗」圖掩人耳目。東方揭發「黃泥路」在雨天過後露出石屎路面，相關部門接獲投訴後始作跟進。雖然地政總署於同年11月開始修復違建道路，惟進度緩慢，至今部分路段仍是石屎路。

在村內經營水上活動店的村霸黃子洋，亦被指在店外的海岸保護區僭建碼頭，方便客人攜同獨木舟下海。相關部門雖然在東方揭發事件後5個月才將違規事項還原及修復，卻是公帑埋單，兩宗違規事件的「兇手」一直未懲處，相關費用亦未追討。

兩宗有相有片的違規個案，東方多月來一直鍥而不捨追問，地政總署日前卻回覆指經調查及諮詢法律意見後，認為未有足夠證據提出檢控。有關處理手法是否執法部門應有態度，拖延調查多時後，以證據不足了事，當中有否涉及行政失當甚或包庇縱容，促公署徹查此事。

此外，今年3月違建道路附近被人再開墾，有人肆意在官地上擴建另一條新違建道路，地政總署及後才於現場加設更亭及派保安員駐守；規劃署亦於去年12月，今年1月及3月多次到違建道路航拍及巡查，至今未見任何跟進行動，就違建道路的多重違規事件，部門均涉及怠忽職守，行政失當。

至於一直未獲批滿意紙的神秘丁屋，東方去年已去信申訴專員公署投訴地政總署行政失當，該署事後雖有回覆，惟東方即日再發4條問題追問，該署一直未有回覆。而曉波徑長期淪為附近水上活動店的私人停車場，有人更坐享其成收取泊車費，卻令大量汽車阻塞通道，相關部門涉敷衍塞責，未有積極執法。黃子洋用作經營水上活動店的寮屋，早年被村民投訴屬於僭建物，惟相關部門拖延至今年7月23日才派員清拆，當中亦涉部門拖延執法，官員理應問責。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，事件反映政府包庇涉案人士，相關人士佔用官地及違規僭建，部門理應一調查就容易分辨，現時拖延調查一段長時間始說證據不足而不提檢控，當中是否有不可告人的事情，會引起市民疑竇。議員葛珮帆則認為執法部門調查多時，最終卻指證據不足而不提出檢控，令她感到相當奇怪，認為報道有相有片，政府有必要向公眾解釋未能提控的原因。