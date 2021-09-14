東方日報A1：無良國泰航空　涉歧視殘疾員工

國泰航空谷針炒人做法或違反《殘疾歧視條例》！因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團，之前獲政府的注資及保就業資助近300億元，惟炒人卻絕不手軟，早前國泰要求所有駐港機組人員，須在8月31日或之前接種疫苗，上周國泰亦確認已解僱未有提交醫療原因豁免證明的機組人員，惟近日裁員醜聞愈爆愈多。當中更有獲簽發不適宜打針證明書的員工被解僱，包括有正餵哺母乳的空姐、曾患甲狀腺癌的空姐，一眾被裁員工批評做法不近人情。平等機會委員會主席朱敏健昨表示，若有僱員因醫學理由未能達到公司措施要求，而受到差別待遇，包括被解僱等，有關公司可能會觸犯《殘疾歧視條例》的「間接歧視」，並着事主可向平機會查詢或投訴。

國泰回覆本報指，早前解聘少數機組人員，因他們選擇不接種新冠疫苗，亦沒有提交有效的醫學理由豁免證明，重申並無辭退任何經公司醫生評核及認為具合理醫學原因而未能接種疫苗的機組人員。國泰又指，獲悉若干個案已呈交勞工處，故不會評論個別個案。

早前一名國泰空姐向本報表示，由於正餵哺母乳，憂慮接種疫苗有機會影響初生嬰兒，因此於7月已向公司提交醫生證明，表示仍須更多研究數據決定哺乳媽媽是否適合接種，而她也向公司明言會於12月1日前，待她完全退奶，就去接種疫苗，但她於9月2日收到公司電郵，表示由於她尚未完成接種疫苗，將中止（terminate）聘用，她亦在9月8日收到正式的解僱通知，她欲向負責解僱的部門了解情況，但有關部門的熱線則「打極唔通」。

另外有曾患甲狀腺癌的國泰空姐向傳媒投訴指，到公司指定診所檢查後，獲醫生告知已切除甲狀腺令免疫力減弱，加上血壓、血脂高，獲簽發不適宜打針的證明書，但她於7月底收到公司來電，指甲狀腺病不構成不打針原因，血壓血脂均可自控，要求她交出打針時限。直至上周三，她收到公司即時解僱通知，解僱原因是她無「合理原因（Valid Reason）」而不打針。任職國泰機艙服務員30年的她，批評國泰「不公平、不近人情」。

朱敏健昨於電台節目中，引述《殘疾歧視條例》的「間接歧視」條文指，若有員工因健康理由或醫學情況，未能達到公司列出的要求，包括接種疫苗，並因此受到差別待遇或歧視，包括被解僱，該公司或會觸犯《殘疾歧視條例》，而員工可向平機會查詢或投訴。平機會將視乎個案情況，若有合理理據作申訴，平機會考慮介入調停，例如安排雙方會面協議，或可能提出民事訴訟。

朱又指，公司強制員工打針前，應考慮措施對於在有關工作崗位上是否必要及合理，即使有工作上的固有要求，亦要看員工方面能否提供合理健康或醫療證明未能打針，而有關文件非向公司證明員工患病，而是證實他的身體狀況未能接種疫苗。

屢獲資助的國泰，近年裁員醜聞不斷；去年6月公布390億元資本重組計劃，當中包括港府首次向私人企業「泵水」，動用土地基金向國泰注資273億元，「吞下」大筆資金紓緩經營困境後，國泰再於去年9月政府推出的第一期保就業中，與旗下附屬公司及聯屬公司獲批近7.04億元。後來國泰宣布不參加第二期保就業，則開啟本港最大規模裁員計劃，更停止營運已有35年歷史的國泰港龍航空公司，被指為「屠龍」的驚人舉措，整項計劃中，削減了8,500個職位，包括5,900名本地員工。

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