慈善機構涉違國安撤免稅資格　港府：釐清「有乜唔做得」

稅務局修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，任何團體若支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不再認定為慈善團體，並會撤銷豁免繳稅資格。港府今早(14日)回應時表示，慈善團體一向不能進行違法行為及參與政治活動，往時有不清楚的地方，政府有責任讓所有團體及人士知道「乜做得、乜唔做得」，而日後會重新檢視其他部門的日常工作。

政府表示，有責任加強維護國安工作，除要懲處危害國安的人，亦要防範和制止相關行為，慈善團體屬於《港區國安法》第9條的社會團體，當中列明對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜，應採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。稅務局修訂稅務指南是將有關規定清晰化，相信不同部門重新檢視工作時，也會有相關的宣傳、指導和監督工作。

執業會計師林智遠今早亦在電台節目表示，近年社會出現不少爭拗，導致有人用「放大鏡」審視慈善團體的申請，審計署再檢視稅務局的審批程序，令慈善機構要申請豁免繳稅的難度相應增加。林相信，若有關團體無從事政治活動，亦無進行不利國安的行為，申請不會特別困難，新修訂只是想釐清大眾期望。他又強調慈善團體一向不可以違反任何法例，亦不可以牽涉政治活動。

林續指，以往平均每年有數十至百間慈善機構被取消免稅地位，部分原因涉及已停止活動、違反條款，如堅持向董事支薪等。稅務局亦會定期覆核不同個案，包括檢視機構的財務報表和活動等，若有疑問會向有關機構發信查詢，不符合條例就有機會被取消免稅資格。