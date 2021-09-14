「來港易」明起實施　兩口岸每日各1000個免檢疫入境名額

內地人免檢疫來港的「來港易」措施明日(15日)起實施，政制及內地事務局今日(14日)公布，身處廣東省和澳門的非香港居民人士，只要符合指定條件可在入境香港時獲豁免強制檢疫安排。計劃實施初期將設有名額，經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸來港的非香港居民人士的名額為每天各1,000個。網上預約系統將由明日零時起接受申請，並會在往後每星期三的零時開放下一輪的預約名額，名額會以先到先得形式分配。

當局表示，任何非香港居民人士在入境香港當天或當天之前14天不曾到過香港、廣東省或澳門以外的其他地區，以及任何載列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」的地區，可透過「來港易」計劃的網上系統預約入境香港名額。入境香港時須持有在入境當天或當天之前3天內取得的無染疫證明。

網上預約申請時，申請人須提供的個人資料包括姓名、性別、出生日期、用作入境香港的有效旅行證件號碼、可在內地或澳門接收短訊服務的手提電話號碼，以及指定的來港日期及管制站（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸）。申請人必須為年滿18歲，並可為最多不超過3名的同行非香港居民人士提出申請；至於18歲以下的非香港居民人士，則須由其家長或監護人申請預約，並提供所需的個人資料。

有關人士須在到達香港的第3天、第5天、第9天、第12天、第16天及第19天（如仍身處香港）到社區檢測中心或認可的本地醫療檢測機構接受強制核酸檢測（第19天的檢測必須在社區檢測中心進行）。