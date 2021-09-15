保安局今凍結《蘋果日報》印刷廠房及大樓　禁交易人去樓空

《蘋果日報》今年6月24日停刊，保安局今日(15日)指根據《港區國安法》，向蘋果印刷公司發出凍結令，凍結其位於將軍澳的廠房，有關公司不能就廠房進行交易，除非得到局方的許可。位於將軍澳駿光街的蘋果印刷公司廠房，今日已是人去樓空，燈火全滅，重門深鎖。另一邊廂，同區的《蘋果日報》大樓大門更是釘上木板圍封，以往用作「出車」運送報紙的車位亦以鐵閘緊鎖，狀況宛如鬼屋。

鄧炳強今日在立法會表示，今早根據《港區國安法》第43條第3款，向蘋果印刷公司發出凍結令，凍結其位於將軍澳的廠房，有關公司不能就廠房進行交易，除非得到保安局的許可。鄧解釋由於該公司已被檢控涉嫌勾結外國勢力，危害國家安全，而廠房屬涉嫌觸犯國安罪行的相關財富。他又指，檢控是基於一定證據，亦已通知被告人，認為有足夠理據凍結其資產。他又指案件正在審訊中，不方便透露詳情，但相信在日後的法庭審訊會一清二楚。

蘋果印刷公司廠房位於將軍澳駿光街3號，今日現場所見廠房門外大閘緊鎖，但保安室無人看守，亦無任何車輛在該地停泊；從大門望去，廠房內更是漆黑一片，整個環境寂靜冷清。而位於駿盈街8號的《蘋果日報》大樓情況一樣慘淡，除了人車全無，內部烏燈黑火，大樓大門更以多塊木板重重圍封，形同廢墟。