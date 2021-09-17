大灣區航空最快明年啟航　冀與同業「一齊做大個餅」

疫情重挫全球航空業，但由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，無懼「疫市」準備起飛，首架航機日前已率先抵港。該公司行政總裁丘應樺向傳媒表示，大灣區航空的定位介乎傳統航空公司及廉航之間，會按客人需要提供個人化服務，同時規模較小型，與其他航空公司不存在惡性競爭，相信日後能共同「做大個餅」，期望最快明年首季啟航。

丘應樺指出，公司目前有一架飛機，第2架會於今年10月交付，同時亦已聘請多名機師及機艙服務員，部分是疫情下被裁的同業，料今年底可達到150人。他又指，由於正式營運前，公司要進行很多前期工程，例如設置新系統等，強調未來會逐步發展。

至於啟航時間，丘估計最快明年首季後才可啟航，對公司有一定財政壓力，例如租用飛機費用及員工薪酬等，但強調公司目前財務情況很健康。他認為，若當局愈早允許新航空公司啟航，對香港經濟的幫助會較大，指本地新增一間航空公司，未必會形成惡性競爭，亦可達互補互助之效，並「帶來更多轉機客，大家一齊做大個餅。」

他又稱，大灣區航空的定位是「Value Carrier」，即有價值的運輸工具，可按客人需要提供更個人化服務，例如在餐飲上提供更靈活配套等。而票價方面，丘指屆時會按市場需求而定，但目前較難作出估計，因要視乎未來疫情發展，以及各地的防疫措施有否改變等。