黎智英申行使壹傳媒股份投票權被拒　李柱銘探監急商對策

壹傳媒黎智英先後因為3宗非法遊行，合共囚禁20個月，至今(18日)已在赤柱監獄服刑155日，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，料將會「有排踎」。民主黨創黨主席李柱銘繼本月初後，今早再到監獄探監，料因法庭昨日（17日）裁定在《港區國安法》下，「處理財產」包括行使股票投票權，令黎未能行使被凍結的壹傳媒71%股份投票權，特地到場商討對策。

身穿西裝的李柱銘今早約9時15分乘搭黎智英的私家車，到赤柱監獄作公務探訪，落車時兩手空空，快步走入院所內登記，期間未發一言，全程神情落寞兼頭耷耷。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。黎另於2017年六四集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，郭家麒太太以及林卓廷太太今早亦到場探監。