九龍城警區推桌上遊戲　向青少年灌輸防罪訊息

為讓年輕人更有效吸收防罪資訊，以及認識自己的社區，九龍城警區警民關係組去年舉辦一個桌上遊戲設計比賽，希望藉此將相關訊息以軟性手法傳播開去。比賽最終由一名就讀小學的少年警訊成員勝出，其設計的「龍城小先鋒」桌遊，結合守法意識、警方介紹及地區資訊於一身。警民關係主任謝芷晴總督察表示，至今已有至少2,000人接觸過該桌遊，且反應正面，相信已有效傳遞防罪訊息。

「龍城小先鋒」以大富翁、飛行棋及蛇梯棋作藍本，九龍城街道及地標為背景。玩家扮演不同的警察角色，運用合適的「裝備卡」處理不同類型案件，並運用「跨部門合作卡」與不同部門合作，每解決一宗案件便可晉升一級，最先升級成警務處處長便勝出。

桌遊設計師陳浩哲同學，本身為少訊會員，他談到製作該桌遊的理念，全因以往從新聞報道上見到很多青少年犯法，坦言：「桌遊帶出法例意義，希望(玩家)做好市民，唔好犯法」，玩家亦可透過桌遊多了解警察工作。桌遊面世後，他亦有與朋友一起玩，大家都認為該桌遊很有趣及有意義。

至於舉辦今次比賽的目的，謝芷晴指出，該警區警民關係組一直致力加強青少年守法意識，故不斷「攪攪新意思」，推出不同計劃以作推廣，並於去年9月推出該比賽，指：「桌上遊戲，青少年好興玩，希望(守法意識)融入桌上遊戲，帶到青少年圈子」。她大讚陳同學構思的桌遊優點多多，帶出多個重要訊息，包括地區資訊、守法意識、警隊架構及日常工作、了解警隊與其他部門的合作等。

由於區內中小學及幼稚園多達約200間，為讓防罪訊息更有效傳播，九龍城警區去年底大量生產「龍城小先鋒」後，把桌遊送到各學校，部分學生玩完後，甚至可帶走一套回家與家人玩，防罪訊息由學校傳至家庭。桌遊得到九龍城少年警訊名譽會長會會長贊助，至今已生產約2,000套。

除推出桌遊外，九龍城警區還做了多項工作宣傳防罪，謝舉例，警方留意到暑假期間青少年罪案趨勢，網上騙案較盛行，青少年或成受害者，警方遂於8月底及9月初開學期間到區內學校辦講座，加強青少年對網騙認知。另於9月1日更派出真人扮演的「提子」，到區內一間小學辦防騙講座及派禮物，她形容學生的反應好好，亦有效吸收相關資訊。