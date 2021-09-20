8月通脹率達1.2%　主因外出用膳及外賣致升幅擴大

政府統計處今日(20日)公布今年8月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在8月份的基本通脹率為1.2%，較7月份的1%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。

由於8月整體消費物價與去年同月比較，上升1.6%，較7月份的相應升幅3.7%為低，而7月份的升幅較大，是由於政府在去年7月代繳公營房屋租金，及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，導致比較基數較低。

統計處指出，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年8月止的三個月，平均每月變動率為-0.1%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升20.1%；交通上升6%；衣履上升5.3%；外出用膳及外賣上升4.1%；耐用物品上升2.8%；雜項服務上升1%；基本食品上升0.5%。至於錄得跌幅的類別中，雜項物品下跌3.2%、住屋下跌0.7%，煙酒則下跌0.1%。

政府發言人表示，今年8月份基本消費物價通脹率略為上升至1.2%，這是由於在本地疫情穩定的情況下，部分消費物價指數組成項目，例如外出用膳及外賣和衣履的價格按年升幅有所擴大。不過，許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微。

發言人續指，隨着經濟復甦，本地和外圍的價格壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹應維持大致溫和，政府會繼續密切留意情況。