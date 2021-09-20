新上榜凶宅葵涌邨映葵樓成功出租　未設優惠月租3606元

公屋輪候時間長達5.8年，有苦候上樓的市民連凶宅也無懼！新一期特快公屋編配計劃提供逾1,400個單位，租金介乎於871至4,734港元，當中更包括8間凶宅，房署於上周五(17日)起邀請家庭申請人自選單位，截至今日(20日)下午6時，已有1間凶宅成功出租！該凶宅為新上榜的葵涌邨映葵樓低層戶，曾於去年發生倫常慘案，未設有租金優惠。

葵涌邨映葵樓低層戶為新一期特快公屋的新上榜凶宅，於去年發生倫常慘劇，當時1名46歲母親疑因要同時照顧3名子女，導致壓力爆煲，涉嫌餵21歲智障兒安眠藥後，忍痛以膠枱布紮成的繩索將智障兒勒死，該母親之後疑割脈自殘，死者遇害時，其13歲胞弟懷疑目擊事發經過，報警揭發事件。據資料顯示，涉事單位面積為427平方呎，月租3,606港元，未設有租金優惠。

另外7個曾發生兇殺案的單位目前仍未成功出租，包括石硤尾南山邨南樂樓11樓單位、慈雲山慈正邨正安樓5樓、沙田沙角邨綠鷺樓16樓單位，以及上榜多年的屯門友愛邨愛暉樓12樓單位等，當中部分凶宅有長達1年的減半租優惠。

而本年度特快公屋編配計劃共錄得約6.08萬宗申請，當中單身申請者佔逾半，有約3.19萬宗；至於2人或以上家庭申請則有約2.89萬宗。首批供2人或以上家庭揀選的單位共約1,410個，當中有1,394個為獨立單位，至於長者單位則有約16個。