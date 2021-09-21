上半年鼠患指數2.8%　13區不跌反升　食環署自欺欺人稱受控

本港鼠蹤不斷，東網屢揭鼠患嚴重，惟食物環境衞生署今日（21日）公布，今年上半年的整體鼠患參考指數為2.8%，屬於一級水平，聲稱本港公眾地方的鼠患情況於調查期間並不普遍，並指「整體而言情況大致受控」。然而，東網對比50個監察地點，有13個地點鼠患指數不跌反升，當中油尖區分區鼠患最嚴重，由去年上半年的4.6%，升至今年上半年的12%，屬於二級水平，即鼠患情況略為普遍，反映食環署自欺欺人。

食環署公布今年上半年鼠患參考指數，稱今年上半年的整體鼠患參考指數為2.8%，低於去年下半年的3.6%，屬於一級水平，反映本港公眾地方的鼠患情況於調查期間並不普遍，整體而言情況大致受控。

食環署發言人說，今年上半年食環署收集到的死鼠和捕獲的活鼠總數超過3萬隻。而食環署自去年下半年起針對錄得較高鼠患指數的監察地點加強防鼠和滅鼠工作，包括增放鼠餌和鼠籠、加強清潔、就雜物堆積、不當處理垃圾和食物殘渣等違規情況加強執法等。食環署在一個月後重新進行鼠患參考指數調查，發現所有監察地點的指數均有明顯下降，顯示有關措施成效理想。

不過，東網對比去年同期，發現雖然有部分監測地點鼠患指數有改善，但仍有多達13個監測地點的鼠患指數飆升，佔整體監察地點的26%，包括中西區第三街，今年上半年鼠患指數達3.2%，較去年上半年的0.0%飆升；而東區常安街及豐業街去年上半年為2.2%，今年上半年則升至4.3%。

深水埗區及油尖區依然是鼠患重災區，深水埗區順寧道的鼠患指數由去年上半年的3.4%，一躍飆升至今年上半年的11.1%，程度屬於二級，表示鼠患情況略為普遍，即使食環署於採取鼠患改善措施後，會在該等地點進行第二次鼠患調查，以評估改善措施之效果，但該處重新評估後的鼠患指數仍達7.0%，依然較去年同期的3.4%高出一倍。而油尖區彌敦道（尖沙咀）的鼠患指數由去年上半年的3.5%，飆升至今年上半年的18.2%，重新評估後為3.6%，而該區整體分區指數也由去年上半年4.6%，上升至12%，反映鼠患情況略為普遍。