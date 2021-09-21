灣仔區會補選正副主席　建制無競爭下全取

泛民主派原本包攬17區區議會的正、副主席職位，但隨着區議會爆發大規模辭職潮，多區出現主席或副主席空缺。政府日前宣布，灣仔區議會前主席楊雪盈等7名港島區區議會宣誓無效，全數被取消資格(DQ)。灣仔區議會今午(21日)召開大會，補選正副主席，區議員黃宏泰和區議員林偉文分別在無競爭的情況下分別當選主席和副主席。

正副主席選舉由灣仔民政事務專員陳天柱主持，陳指截至今日下午1時30分，只收到一個主席提名，謝偉俊提名黃宏泰出任主席，故黃自動當選。另外黃宏泰亦提名林偉文作副主席，在無競爭下自動當選，補上於7月辭職的灣仔區議會原副主席麥景星。黃宏泰隨即召開第14次灣仔區議會大會。

灣仔區議會現時只剩下5名區議員，分別是顧國慧、謝偉俊、林偉文、李碧儀和黃宏泰，當中只有顧國慧為非建制派議員，顧因身體不適請假缺席今天的會議。

根據《區議會條例》，若區議會正、副主席懸空，需於懸空後首次的會議上互選，同時規定要有3名不同議員提名及附議，不可自我提名，即至少需要4名區議員才可完成補選程序。所以，只剩下3名區議員的中西區及黃大仙區議會在本月的大會均延期，無法補選主席及召開會議。屯門在7月的大會亦因法定人數不足未能開會。