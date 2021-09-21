前區議員陳榮泰涉煽惑他人集結　明年6月受審

民陣去年申請在7月1日遊行，遭警方發出反對通知書，惟當日前後港島區仍有人舉行未經批准遊行。剛於上星期被裁定宣誓無效、失去東區區議員身份的前議員陳榮泰，今天（21日）在灣仔區域法院否認於遊行前一日煽惑他人參與未經批准集結之罪名。法官高勁修將案件排期至2022年6月27日開審，並於6月2日作審前覆核。陳在候審期間續准保釋。

陳榮泰被控於2020年6月30日，在終審法院外非法煽惑其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。他今天否認控罪，控方預計審訊將需時4天，暫時預計控方會有8名警察證人及1名運輸署職員作供。

同案另外尚有7名被告，包括陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮。其中陳皓桓、曾、徐及胡被控同一項煽惑他人參與未經批准集結罪，4人早前已表示擬認罪。陳皓桓、徐、胡、朱、梁及鄧，另擬承認於7月1日在灣仔一帶，舉行或組織一個未經批准公眾遊行。陳皓桓、胡、朱及亦表示會承認於同日同地明知而參與該公眾遊行。