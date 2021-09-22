本港蝴蝶物種疫下不減　鹿頸及龍鼓灘成蝴蝶天堂

其中一隻本地體型最細的蝴蝶，屬「非常罕見」的普福來灰蝶。(受訪者提供)

新冠肺炎疫情下未能外遊，不少市民選擇到本地郊區「親親大自然」，有環保團體今日(22日)公布2020至2021年度蝴蝶普查結果，顯示本港在過去1年共記錄162種蝴蝶，其中，北區鹿頸和屯門龍鼓灘成為「蝴蝶天堂」，錄得最多物種之餘，亦發現最多珍稀蝴蝶，龍鼓灘更發現其中一隻本地體形最細的蝴蝶，屬「非常罕見」的普福來灰蝶。環團表示，雖然普查因應疫情只能有限度進行，惟物種數目未見大幅減少，認為情況良好。

環保團體綠色力量於去年6月至今年5月期間，在9個蝴蝶熱點共記錄162種蝴蝶，佔全港物種總數近60%，當中在北區鹿頸和屯門龍鼓灘，均錄得108種蝴蝶，2區成為錄得最多蝴蝶物種的地點；其次是沙頭角排，錄得94種蝴蝶。

普查又記錄到44種被視為「罕見」及「非常罕見」物種的珍稀蝴蝶，當中包括屬「非常罕見」的普福來灰蝶(Freyeria putli)，為本地體形最細的蝴蝶之一，發現有助確認龍鼓灘是該蝶在大嶼山以外的另一棲息地。

另外，環團又在鹿頸記錄到，近年才經官方確認為本地物種的娜環蛺蝶 (Neptis nata)，目前仍「未有評級」。綠色力量高級教育及保育主任盧詠鋒認為，該蝶近年開始於本港繁衍，並有逐漸擴展趨勢。

盧續指，由於剛過去的普查受疫情影響，普查地點、次數及人數均有所減少，但錄得的整體蝴蝶物種數目卻未見顯著減少，反映各蝴蝶熱點的蝴蝶多樣性豐富，情況令人滿意。