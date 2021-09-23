港府防疫思慮不周　居緬甸港人經風險地區轉機憂被刁難

新冠肺炎全球大流行，身在外地的港人返港時，須視乎出發地的風險級別，如屬A組風險名單，則須持有當地發出的新冠疫苗接種證明，有現居緬甸的港人反映，雖然在當地已打針，但轉機回港卻遇上困難，因緬甸現時無直飛到港航班，需在曼谷、吉隆坡及杜拜等轉機，但該些轉機地區都屬於A組風險名單，不知是否要在轉機地區再打疫苗以符合要求，或轉機是否屬於「逗留」的定義。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(23日)在電台節目表示，醫學上不建議短期內完成接種人士再打針，因現時無相關數據證明安全，他建議應先向港府查詢，在A組名單轉機入境的安排，並認為按一般理解，轉機不應被視為入境當地。

此外，港府自6月將內地及德國合研的復必泰新冠疫苗接種年齡下降至12歲後，不乏出現針後心肌和心包炎個案，近日美國輝瑞藥廠亦正研究5至11歲兒童接種復必泰的成效，似乎打針門檻再有下放趨勢，卻不知風險又有幾何。何栢良指出，藥廠暫時只在官方網站披露部分資料，未在科學期刊發表研究數據，而根據現有數據顯示，約2,200名5至11歲兒童，接種2劑分別10微克的復必泰後，抗體水平與16至25歲群組大致相若，兩者均約在1,100個單位，但資料未有公布疫苗預防感染的實際成效。

他又指，在該研究中，兒童接種的劑量是成年人的三分之一，至於會否只需打1針，目前討論是言之尚早。何指出，由於研究對象只有2,200多人，安全數據有局限，並強調全球數據顯示，每5,000至2萬名接種者，便可能有1宗接種後患心肌炎的個案，加上5至11歲兒童，感染新冠病毒後出現重症的機會低於萬分之1，故認為最少要有上萬人參與研究，才有望評估兒童接種效益是否大於風險，現階段數據不足。

至於不少市民都會一家大細到近日開放的水上樂園遊玩，何引述英國一項實驗指，新冠病毒在加氯氣的池水中暴露30秒，病毒量會減少1千倍，故認為在泳池感染的風險較低，但仍建議到水上樂園遊玩的市民，遵守設施之間需戴口罩的規定。